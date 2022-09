Vladimir Poutine accentue la pression en Ukraine, la France et les énergies renouvelables : les informés du matin du 22 septembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle pour commenter l'actualité du jeudi 22 septembre : Valérie Astruc, rédactrice en chef adjointe du service politique de France Télévisions, Roselyne Febvre, cheffe du service politique de France 24, et Jean-Marc Four, éditorialiste de la rédaction internationale de Radio France.

Ukraine : l'UE face au risque d'escalade

Le président russe Vladimir Poutine a décrété mercredi 21 septembre la mobilisation partielle : 300 000 réservistes rappelés. Tournant militaire ou aveu de faiblesse ? C'est en tout cas une préoccupation pour l’Occident, doublée de la menace nucléaire. Emmanuel Macron, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a appellé le monde à "mettre le maximum de pression" sur Poutine. Vers un isolement renforcé de la Russie, vraiment ?

Energies renouvelables : le retard français

L'installation de 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire, situées de 12 à 20 kilomètres des côtes doit permettre de produire l'équivalent de 20% de la consommation électrique annuelle du département de la Loire-Atlantique. La France va-t-elle rattraper son retard sur ses voisins alors que le nucléaire est revenu à la mode ? En matière d’environnement, les paroles d’Emmanuel Macron toujours plus forte que les actes ?