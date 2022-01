Variant Omicron du Covid-19, violences envers les élus... Les informés du matin du 12 janvier

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour décrypter l'actualité du mercredi 12 janvier, Carole Barjon, éditorialiste politique à L’Obs, et Frédéric Says, éditorialiste politique à France Culture.

- Covid-19 : le gouvernement a-t-il décidé de laisser filer Omicron ? Alors que le nombre de contaminations a encore franchi un record avec 368 000 cas recensés en 24 heures, et que le ministre de la Santé Olivier Véran évoque un "raz-de-marée", aucune mesure coercitive supplémentaire n'est prise. Le protocole sanitaire a même été allégé à l’école.

- Violences envers les élus : l’escalade jusqu’où ? Ce mardi 11 janvier à l’Assemblée nationale, un symbole fort avec l’entrée dans l’Hémicycle en même temps de tous les présidents de groupe, entourant le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand. Cet épisode intervient deux jours après l’agression du député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon Stéphane Claireaux, lynché par une foule d’antivax en colère.