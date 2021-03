Vaccination des soignants, pass sanitaire : les informés du matin du 5 mars

Guillaume Daret, Pauline de Saint-Rémy avec Marc Fauvelle sur le plateau des informés de franceinfo, le 5 mars 2021 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les débats de ce vendredi sont essentiellement nourris par les annonces faites jeudi 4 mars par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé. Marc Fauvelle et Renaud Dély en parlent avec Pauline de Saint-Rémy, journaliste à Politico Europe et à la lettre d'informations Playbook Paris ; et Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions.

Faut-il rendre obligatoire la vaccination des soignants ?

C'est l'une des spécificités françaises : seule une minorité de soignants se sont fait vacciner contre le Covid-19. Ils sont seulement 30% parmi les soignants hospitaliers, à peine 40% dans les Ehpad. L'exécutif est inquiet et agacé par cette situation, et envisage de rendre la vaccination obligatoire pour cette population en première ligne. Est-ce possible ? Est-ce le bon moyen ?

À quoi ressemblerait un pass sanitaire ?

Les pouvoirs publics réfléchissent à la mise en place d'un pass sanitaire, qui permettrait aux Français vaccinés, et donc immunisés, de reprendre certaines des activités qui sont proscrites à l'heure actuelle : dîner au restaurant, aller au musée ou au cinéma... Le niveau d'acceptabilité de ce genre de mesures semble augmenter dans l'opinion publique. Mais est-ce souhaitable ?