Un hôpital bombardé en Ukraine, sommet de Versailles... Les informés du matin du jeudi 10 mars 2022

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour débattre de l'actualité du 10 mars : Géraldine Woessner, journaliste au Point, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien-Aujourd’hui en France et François Beaudonnet, rédacteur en chef Europe à France Télévisions.

Les thèmes :

- Guerre en Ukraine : le choc après le bombardement d'un hôpital. La guerre en Ukraine entre dans sa troisième semaine avec des bombardements de villes qui redoublent. Mercredi, on a appris qu'un hôpital pour enfants a été touché à Marioupol, faisant trois morts, dont une fillette, et au moins 17 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné un "crime de guerre". Quelle est la stratégie de Poutine ? Veut-il raser certaines villes ? N’est-il pas temps de fermer le ciel ukrainien comme le réclame le président ukrainien ?

- Sommet de Versailles : enfin l’Europe de la Défense ? Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se réunissent jeudi et vendredi à Versailles, sur fond de guerre en Ukraine. La question principale de ce sommet, qui se tient dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union européenne, est notamment la mise en place d'une stratégie autonome de défense et d'indépendance énergétique. Emmanuel Macron s'est vu opposer de nombreuses réticences, et d’abord celles de l’Allemagne. Avec l'offensive russe, les temps ont-ils changé ? L’autre enjeu : l’Europe va-t-elle couper les exportations de gaz et de pétrole ?