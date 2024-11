Supporters israéliens agressés à Amsterdam, élection de Donald Trump. Les informés du matin du vendredi 08 novembre 2024

Les thèmes :

Supporters israéliens agressés à Amsterdam : Les Pays-Bas ont dénoncé vendredi matin les "attaques antisémites inacceptables contre des Israéliens" à Amsterdam, pendant des heurts après un match de Ligue Europa jeudi soir entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, Israël évoquant des violences "effroyables" et envoyant des avions pour leur porter assistance. Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié d'"inacceptables" les "attaques antisémites contre des Israéliens" à Amsterdam, dans un message posté sur son compte X. "Je suis en contact étroit avec toutes les personnes concernées" et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "a insisté sur le fait que les auteurs de ces actes doivent être recherchés et poursuivis", a précisé M. Schoof, ajoutant que le calme était revenu dans la capitale néerlandaise. La police d'Amsterdam a indiqué avoir procédé à 57 arrestations après plusieurs incidents en marge de la rencontre.

Election de Donald Trump : Joe Biden s'est engagé à assurer un transfert de pouvoir "pacifique et ordonné" avec Donald Trump, son prédécesseur et bientôt successeur à la Maison Blanche. Le républicain a procédé à sa première grande nomination: Susie Wiles, architecte de sa campagne, sera sa cheffe de cabinet, un poste ultrastratégique qui n'avait jamais été occupé par une femme, a-t-il souligné. Le triomphe électoral de Donald Trump a des raisons spécifiquement américaines, mais aussi des traits qui interrogent sur la situation politique en France et en Europe. Une double fracture territoriale (les agglomérations en opposition aux zones rurales) et sociologique (les cadres et diplômés comparés aux classes populaires non diplômées).



Les invités :

Victoria Koussa, journaliste au service politique de France info

Louis Hausalter, journaliste au service politique du Figaro

