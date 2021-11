Situation sanitaire et campagne présidentielle : retour sur l'allocution d'Emmanuel Macron, dans les informés du matin du 10 novembre

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour commenter l'actualité de ce mercredi matin, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, et Yannick Falt, journaliste politique à franceinfo.

Les thèmes :

- C'était la neuvième allocution présidentielle depuis le début de l'épidémie de Covid-19. La situation sanitaire, qui se dégrade à nouveau en France, était au cœur de cette intervention. Le chef de l'État a précisé dans quelles conditions et pour quels publics la dose de rappel était d'ores et déjà possible, et a confirmé que le pass sanitaire serait désactivé en cas de non-vaccination. Le président de la République n'avait-il pas d'autre choix que la contrainte ?

- En dehors de la situation sanitaire, que retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron ? Trois sujets, pour Nathalie Saint-Cricq et Yannick Falt : la réforme des retraites remise à plus tard, l'annonce de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et le renforcement des contrôles des demandeurs d'emploi.Cette neuvième allocution du président depuis le début de l'épidémie était-elle aussi la première du candidat Macron pour 2022 ?