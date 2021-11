Salon du Made in France et conclusions de la COP26 ... Les informés du matin du vendredi 12 novembre

Autour de Lorrain Sénéchal et Laetitia Krupa pour commenter l'actualité de vendredi 12 novembre dans Les informés du matin, Valérie Astruc, journaliste politique à France Télévisions et Bérengère Bonte, journaliste, autrice de "Sioux", première biographie d’Edouard Philippe, aux éditions de l’Archipel.



Les thèmes :

- Pourquoi le salon du Made in France qui a ouvert ses portes mercredi 10 novembre Porte de Versailles à Paris est-il devenu le passage obligé pour tous les candidats à l’élection présidentielle ? C’est la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher qui a lancé les festivités et, entre un gadget artisanal et un shampoing du terroir, vous pourrez effectivement croiser tous les prétendants à l’Elysée. On ne sait pas encore s’ils feront le concours de celui qui reste le plus longtemps comme au salon de l’Agriculture, mais en tout cas, y aller et y être vu, semble capital pour les candidats. C’est le pré-lancement de la pré-campagne et tous partent avec la même idée.

- A quoi aura servi la COP26 ? Chronique d’un échec annoncé ? Ça n’avait pas très bien commencé : la Chine, la Russie, le Japon et même la Reine d’Angleterre absents, des inquiétudes dès l’ouverture sur le maintien des objectifs de l’Accord de Paris conclu 6 ans plus tôt ... Mais quand même, l’espoir subsistait. Les États-Unis étaient de retour à la table des discussions, la Chine acceptait de revoir ses objectifs à la hausse. Pendant la COP, une vingtaine de pays se sont engagés à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement de projets d'énergies fossiles à l'étranger, une quarantaine de nations ont publié une déclaration de transition du charbon vers l'énergie propre, et hier, quelques pays ont lancé une coalition pour sortir du pétrole et du gaz.

