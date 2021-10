Prix des carburants, prolongation du pass sanitaire... Les informés du matin du 14 octobre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle pour commenter l'actualité du jeudi 14 octobre 2021 : Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, et Yannick Falt, du service politique de franceinfo.

- Prix des carburants, le retour des "gilets jaunes" ? C’est la grande peur du gouvernement, une nouvelle crise des "gilets jaunes" en pleine campagne présidentielle. Il faut dire que le prix des carburants est au plus haut, plus élevé que lors de la crise de l’hiver 2018. Le prix moyen du gazole à la pompe a atteint 1,5354 euro vendredi, battant ainsi son record historique de 1,5331 euro du 12 octobre 2018. Résultat, le gouvernement a commencé par demander aux distributeurs de faire un geste, et l'exécutif réfléchit à d'autres mesures.

- Prolongation du pass sanitaire, le gouvernement en fait-il trop ? Le pass sanitaire pourrait être prolongé, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Sur la question de l’état d’urgence sanitaire, bien que son prolongement soit rendu possible par le texte de loi présenté par le Premier ministre Jean Castex, "son retour n’est absolument pas à l’ordre du jour", a insisté Gabriel Attal. "Il n’y a pas d’état d’urgence éternel", mais "nous retardons le moment où il disparaîtra", a-t-il justifié.