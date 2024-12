Motion de censure et ses conséquences... Les informés du matin du mardi 03 décembre 2024

Budget et motion de censure : Après le déclenchement du 49.3 par Michel Barnier pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, deux motions de censure seront débattues est soumise au vote mercredi soir et jeudi matin, l’une du NFP et l’autre du RN.

Censure : et après ? Quelles sont les conséquences de la chute annoncée du gouvernement Barnier et du rejet du PLFSS et du projet de loi de finances ? Beaucoup de mesures tombent à l'eau. Va-t-on vers un blocage politique ?

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France info TV (canal 27), l’ITW politique chaque matin à 7 heures 45

Etienne Girard, rédacteur en chef à l’Express

