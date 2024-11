Menace de motion de censure, délit d'apologie du terrorisme... Les informés du matin du lundi 25 novembre

Les thèmes :

Le Premier ministre reçoit tous les présidents de groupes parlementaires cette semaine et Michel Barnier commence avec Marine Le Pen lundi 25 novembre. La présidente du groupe RN qui hausse le ton et menace de plus en plus ouvertement de voter la motion de censure que va déposer la gauche, en réplique à l'article 49.3 que le Premier ministre devrait dégainer pour faire adopter le projet de loi de finances. Pourquoi Marine Le Pen change-t-elle de ton ? Le sort du gouvernement Barnier dépend vraiment du seul RN ?

Les députés de la France insoumise ont déposé une proposition de loi visant à revenir sur le délit d'apologie du terrorisme. Cela a suscité un tollé au centre, à droite et à gauche. Que cherchent les Insoumis ?

Les informés :

Myriam Encaoua, présentatrice de l'émission "Ça vous regarde" à 19h30 sur LCP du mardi au vendredi

Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique à franceinfo TV