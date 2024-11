Menace de motion de censure, cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah... Les informés du matin du mercredi 27 novembre 2024

Les thèmes :

Michel Barnier continue ses consultations des présidents de groupe parlementaire en vue de la conclusion prochaine du débat budgétaire au Parlement. Après avoir reçu Marine Le Pen et Mathilde Panot lundi, puis les présidents des groupes du "socle commun" mardi 26 novembre, il doit s’entretenir, mercredi 27 novembre, notamment avec le président du groupe PS Boris Vallaud. Mais les députés socialistes ont d’ores et déjà fait savoir hier à l’issue de leur réunion de groupe qu’ils voteraient la motion de censure si le Premier ministre enclenche le 49.3 pour faire adopter le budget, ce qui semble inévitable au vu de l’absence de majorité. L’addition de tous les députés du Nouveau Front populaire et ceux du Rassemblement national, suffit à adopter la motion de censure et donc à faire tomber le gouvernement. Alors, l’issue est-elle inéluctable ?

Budget 2025 : Michel Barnier prend les Français à témoin face à une éventuelle censure

Benyamin Nétanyahou s’est résolu, mardi 26 novembre, à accepter une proposition poussée par les Américains qui porte sur un cessez-le-feu d’une durée de deux mois avec le retrait du Hezbollah et de l’armée israélienne au sud du Liban, la zone étant placée sous surveillance de l’armée libanaise. Le cessez-le-feu a début mercredi 27 novembre.

