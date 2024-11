Les concessions de Barnier au RN, le redressement des finances publiques... Les informés du matin du vendredi 29 novembre 2024

Les thèmes :

Michel Barnier fait des concessions au RN. Quelle stratégie pour Marine Le Pen ?

Le Premier ministre a annoncé dans un entretien au Figaro plusieurs concessions au Rassemblement national. D’abord l’abandon de la hausse des taxes sur l’électricité qu’il envisageait ? Ensuite la réduction du panier de soins et donc ces crédits attribués au dispositif d’aide médicale d’Etat attribué aux immigrés en situation irrégulière.

Ces reculs seront-ils suffisants pour convaincre Marine Le Pen et les députés du RN de ne pas voter de motion de censure et de ne pas faire tomber le gouvernement ?

A force de concessions, que reste-t-il de l’effort de redressement des finances publiques ?

A l’origine, Michel Barnier avait annoncé un effort de 60 milliards d’euros pour commencer à résorber le déficit public. A force de multiplier les reculs et concessions sur les retraites, taxes sur l’électricité, la baisse des charges pour les entreprises ou les efforts demandés aux collectivités locales, et accordés aux uns et aux autres, macronistes, LR, mais aussi RN, cet effort fond come neige au soleil.

Les informés :

Audrey Tison, journaliste au service politique de France Info

Paul Quinio, directeur délégué de la rédaction de Libération

