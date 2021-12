Le temps de parole d'Emmanuel Macron et le variant Omicron… Les informés du matin du 15 décembre

Autour de Renaud Dély et de Marc Fauvelle, pour décrypter l’actualité du mercredi 15 décembre, Sophie de Ravinel, journaliste au service politique du Figaro et Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest.

Les thèmes :

- Macron vs Pécresse, la bataille du temps de parole. Une émission intitulée "Où va la France ?" enregistrée dans les conditions du direct et diffusée mercredi soir sur TF1 et LCI. Il s’agit de répondre aux "questions que se posent les Français", exprimer la manière dont il a vécu son quinquennat et exprimer sa "vision de l’avenir". Valérie Pécresse devait, à la même heure, participer à l’émission politique "Face à BFM". Une émission qui a été reportée. Valérie Pécresse a saisi le CSA pour rétablir l’égalité du temps de parole et le fair-play démocratique. Sauf qu’il y a dix ans, elle disait l’inverse. Le CSA doit-il décompter l’intervention du président (quasi-candidat) ?

- L'OMS s’inquiète de la propagation du variant Omicron à un rythme encore jamais vu. "Même si la circulation d’Omicron aujourd’hui en France demeure faible, notre devoir c’est d’anticiper sur la base de ce qu’on sait", a déclaré Jean Castex mardi à France Belu Provence. Sommes-nous prêts à affronter le variant Omicron ?