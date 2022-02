Le rôle d'Emmanuel Macron dans la crise en Ukraine et la rencontre entre Yannick Jadot et Christiane Taubira... Les informés du matin du 9 février

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Neïla Latrous pour commenter l'actualité du mercredi 9 février : Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions et Olivier Pérou, journaliste politique à L’Express.

Crise ukrainienne : l'Europe à nouveau puissance d'équilibre ?

Le marathon diplomatique d’Emmanuel Macron a pris fin mardi 8 février, tard. Moscou, Kiev, Berlin, et en deux jours : des heures de palabres, de discussions, de négociations. Conclues par une prise de parole au côté du nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz. À ses côtés se trouvait aussi Andrzej Duda, le président polonais, qui préside depuis le 1er janvier l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, seule institution où se retrouvent la Russie, les Etats-Unis et tous les pays d’Europe.

L’Allemagne préside cette année le G7, et la France le Conseil de l’Union Européenne. Tous les efforts déployés cette semaine permettent-ils de dire que la France et l’Europe retrouvent un rôle diplomatique dans cette crise ? Emmanuel Macron a réussi à refaire parler l’Europe d’une même voix ? "Le président s'est fait roulé dans la farine", selon Jean-Luc Mélenchon, car le Kremlin dément les "progrès significatifs" avancés par l'Elysée. Le voyage d'Emmanuel Macron a-t-il été positif ?

Y a-t-il encore un chemin pour l’union de la gauche ?

La réunion aurait dû rester secrète. C’est raté puisque la presse s’est largement fait écho ces dernières heures de la rencontre à huis clos organisée dimanche soir entre les équipes de Christiane Taubira et celles de Yannick Jadot. Sur le contenu des échanges, c’est parole contre parole. De chaque côté, on raconte une version différente sur un désistement éventuel de l’un pour l’autre. A qui profite la révélation de cette rencontre ? Autour de Yannick Jadot, le cas Taubira divise ? Ce n’est qu’une affaire d’idées, ou il y a aussi des histoires de gros sous ? Christiane Taubira a-t-elle les moyens d’aller jusqu’au bout ? Et Anne Hidalgo dans tout ça ?

Retrouvez l'émission en intégralité :