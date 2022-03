Le président ukrainien Zelensky devant l'Assemblée, Valerie Pecresse en perte de vitesse... Les informés du matin du mercredi 23 mars 2022

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély ce mercredi 23 mars : Neila Latrous, journaliste politique à franceinfo, François Beaudonnet, rédacteur en chef Europe à France Télévisions, et Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest.

Les thèmes :

- Gagner la guerre de communication peut-il aider à gagner la guerre tout court ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime mercredi 22 mars devant le Parlement français. En plein conflit, il Il s’est déjà exprimé devant le Parlement européen, le congrès américain, le Bundestag ou encore la Knesset. L’hémicycle devrait être rempli même si, au départ, certains avaient prévu de sécher le rendez-vous. Quelle importance donner à ce rendez-vous ? Quelle est l’efficacité de cette guerre de communication qu’il mène depuis un mois ?



- Valérie Pécresse peut-elle rebondir ? Valérie Pécresse est en difficulté dans les sondages : décrochée, la candidate LR est autour de 10 % d’intentions de votes. La qualification pour le second tour s’éloigne donc et certains, dans son camp, envisagent déjà l'avenir avec une collaboration avec Emmanuel Macron. Au soir du premier tour, la droite risque-t-elle l'explosion en cas de défaite ? Doit-elle envisager de collaborer avec Emmanuel Macron et de passer avec lui un accord de gouvernement ?