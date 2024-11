Le gouvernement face aux plans sociaux, mission de concertation en Nouvelle-Calédonie... Les informés du matin du lundi 11 novembre

Les thèmes :

Depuis plusieurs jours, des plans des licenciements ont été annoncés par exemple chez Michelin et Auchan. Le gouvernement lui-même s'attend à une période difficile, comme l'avoue le ministre chargé de l'Industrie Marc Ferracci. Est-ce que 2025 va marquer le retour du chômage de masse ?

Le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, un peu plus de 6 mois après les émeutes contre une réforme constitutionnelle pour élargir le corps électoral, gelé depuis 2007, pour les élections provinciales.

Depuis, en signe d'apaisement, la nouvelle coalition Barnier a abandonné la réforme et ces élections ont été reportées jusqu'en novembre 2025 au plus tard. Michel Barnier a-t-il cédé aux indépendantistes ? Pourquoi n'est-il pas présent ?

Les informés :

Myriam Encaoua, journaliste à LCP, présentatrice de l’émission "Ça vous Regarde"

Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine