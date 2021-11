Le débat des candidats LR et le retour du port du masque à l’école... Les informés du matin du lundi 8 novembre 2021

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle pour commenter l'actualité du lundi 8 novembre 2021 : Rosalie Lucas, journaliste au service politique du Parisien/Aujourd’hui en France et Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France télévisions.

Les thèmes :

- Cinq candidats en piste pour le congrès LR. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin vont s’affronter lors de quatre débats télévisés avant le vote des militants Les Républicains qui devront les départager en vue de la présidentielle. Le premier débat télévisé a lieu dans la soirée du lundi 8 novembre. Mais y a-t-il vraiment des différences entre ces cinq candidats ?

- Le retour du port du masque à l’école. C’est la rentrée scolaire lundi matin après les vacances de la Toussaint et c’est aussi le retour du port du masque à l’école élémentaire dans 40 départements. Il est donc obligatoire dans 61 départements à cause d’un taux d’incidence qui dépasse 50 cas pour 100 000. Mais fallait-il enlever cette obligation dans les écoles ? Et faut-il craindre une cinquième vague de Covid-19 ?

