La vaccination pour les adolescents, les espoirs du RN pour les régionales... Les informés du matin du 3 juin

Les informés du jeudi 3 juin. (FRANCEINFO)

Les débatteurs des informés du matin, autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély mardi 1er juin sont Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes :

- Vaccination pour les 12-18 ans à partir du 15 juin. Emmanuel Macron a annoncé mercredi 2 juin que la vaccination allait s'ouvrir à la mi-juin pour les adolescents. La vaccination se fera "sur la base du volontariat, avec l'accord des parents", a précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les adolescents seront vaccinés avec le produit de Pfizer-BioNTech, a-t-il ajouté.

- Une région Rassemblement national : un marchepied vers l’Elysée pour Marine Le Pen ? À trois semaines des régionales, le RN a ses chances en particulier dans les Hauts-de-France (Sébastien Chenu), la région Bourgogne-Franche-Comté (Julien Odoul) et surtout en Paca avec Thierry Mariani donné dans les sondages en tête au premier tour et vainqueur en cas de triangulaire au second.