La mise en retrait d'Adrien Quatennens, les obsèques de la reine Elizabeth II... Les informés du matin du lundi 19 septembre

Autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle, Neila Latrous, journaliste politique à franceinfo, et Etienne Girard, rédacteur en chef à l’Express, débattent de l'actualité du lundi 19 septembre 2022.

Adrien Quatennens : retrait exemplaire ou "circulez y’a rien à voir" ? Mélenchon jette le trouble…

Le député du Nord, Adrien Quatennens, suspend ses fonctions de coordinateur de LFI et numéro deux du mouvement. Il a publié dimanche un communiqué dans lequel il reconnaît plusieurs disputes et actes de violences à l’encontre de son épouse qui a déposé une main courante au commissariat. Et en particulier une gifle. Il a décidé de se retirer de ses fonctions, et se tient à la disposition de la justice.

Jean-Luc Mélenchon a salué sa "dignité" et son "courage" et lui a renouvelé sa "confiance" et son "affection", fustigeant la "malveillance policière", le "voyeurisme médiatique" et les "réseaux sociaux", sans évoquer l'épouse d'Adrien Quatennens.Trois heures plus tard, chose rare, le leader de la France insoumise a essayé de rectifier le tir en précisant qu’une gifle est "inacceptable dans tous les cas".

Adrien Quatennens peut-il rester député ?

Doit-il démissionner ?

Y-a-t-il vrai malaise au sein de LFI ?

Casse-tête diplomatique à Londres : pourquoi inviter MBS aux obsèques d’Elisabeth II et pas Vladimir Poutine ?

Les obsèques d’Elisabeth II ont lieu lundi dans la capitale britannique, neuf jours après le décès de la reine. Plus de 2 000 invités sont attendus à l’abbaye de Westminster. Ni la Russie, ni la Biélorussie ne sont représentées. Le Kremlin outré dans un communiqué de la porte-parole de la diplomatie russe dénonce l’attitude "immorale" de Londres et "blasphématoire vis-à-vis de la mémoire d’Elizabeth II". Le pouvoir russe vexé que même la Corée du Nord soit invitée.

Londres en pointe dans le soutien à l’Ukraine et très hostile à Poutine ?

Une mise en scène de Moscou et de Vladimir Poutine vis-à-vis de son peuple auquel il explique que la Russie est victime de russophobie ?

Pourquoi inviter Mohammed ben Salmane ? Redevenu incontournable malgré l’assassinat de Jamal Khashoggi ?