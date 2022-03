La bataille du "vote utile" au premier tour, l'impact de la guerre en Ukraine sur les électeurs... Les informés du matin du lundi 21 mars 2022

Autour de Lorrain Sénéchal et Renaud Dély, pour débattre de l'actualité du 21 mars : Alix Bouihaguet, éditorialiste politique sur franceinfo (canal 27) et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes :

- Mélenchon vs. Le Pen : la bataille du "vote utile"pour se qualifier au second tour. Les deux candidats sont plutôt dans une bonne dynamique à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle : Marine Le Pen est toujours la mieux placée pour affronter Emmanuel Macron au second tour, devant Jean-Luc Mélenchon qui remonte, selon notre dernier sondage Ipsos. Les deux candidats à l'Elysée, qui se disputent surtout l’électorat populaire, ont le même objectif : siphonner l’électorat d’Eric Zemmour pour conforter sa qualification au second tour. Qui arrivera à faire cette convergence ?



- La guerre en Ukraine va-t-elle tant peser que cela sur le choix des électeurs ?

Après l’effet de sidération, et le rassemblement autour du président de la République, qui a bondi d’environ 5 points d’intentions de vote dans les sondages, la guerre en Europe ne semble plus au cœur des préoccupations. Le prix des carburants, et donc le pouvoir d’achat, semble avoir pris le pas. Et c'est par ce biais que les conséquences de la guerre s’invitent dans le débat de la campagne. Quel sera l'impact pour le premier tour de l'élection présidentielle ?