L'Europe face au défi migratoire, les enseignants à nouveau mobilisés... Les informés du matin du 20 janvier

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour commenter l'actualité du jour : Neila Latrous, journaliste politique à franceinfo, et Etienne Girard, rédacteur en chef "Société" à L'Express

Les thèmes :

- Faut-il réformer l'Europe, et plus précisément les accords de Schengen sur la libre circulation dans certains pays de l'UE ? Le président Emmanuel Macron a évoqué cette hypothèse lors de son discours mercredi 19 janvier à Strasbourg, et son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, invité de franceinfo jeudi matin, a estimé qu'il fallait pouvoir "enregistrer les personnes qui arrivent sur le sol européen et les contrôler". Il a également évoqué un traitement plus rapide des demandes d'asile. C'est un enjeu évidemment particulièrement sensible en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle.

- Les enseignants une nouvelle fois mobilisés contre le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Une grève et des manifestations sont prévues jeudi 20 janvier, dans un contexte de forte contestation du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.