L'Europe de la défense, Marine Le Pen en hausse dans les sondages... Les informés du matin du vendredi 25 mars 2022

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dely, Eve Roger, directrice adjointe des rédactions du Parisien-Aujourd’hui en France, Hadrien Bect, journaliste au service politique de franceinfo, et Franck Cognard, spécialiste défense de franceinfo, débattent de l'actualité du vendredi 25 mars.

Les thèmes

- Nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine, nouvelles sanctions envers la Russie, adoption d’une boussole stratégique : un pas de plus vers l’Europe de la défense ? Jeudi matin, Emmanuel Macron s'est exprimé à l'issue d'une réunion des pays de l'Otan suivie d'une réunion du G7 à Bruxelles : "Au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des Alliés : fournir des armes, défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, qui continue de ne pas être co-belligérants", a-t-il indiqué. S'agit-il d'un vrai progrès, d'un véritable engagement sur le fond et la durée ? Ou bien sont-elles seulement éphémères ?



- Marine Le Pen en hausse dans les sondages : la dédiabolisation paye ? La candidate du Rassemblement national est en progression dans les sondages. Elle tutoie la barre des 20 % au premier tour et tient la distance avec le troisième, Jean-Luc Mélenchon, autour de 13-14 %. Un phénomène de "vote utile" est-il en train de se mettre en place à l’extrême droite au bénéfice de Marine Le Pen et au détriment d’Eric Zemmour ?