L'état de la gauche à 15 mois de l'élection présidentielle, le jugement de "l'Affaire du siècle"... Les informés du matin du jeudi 4 février 2021

Les informés du matin (4 février 2021). (FRANCEINFO/RADIOFRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les débatteurs autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle sont Alix Bouihaguet, éditorialiste politique à franceinfo canal 27 et Sylvain Courage, rédacteur en chef à L'Obs.

Les thèmes abordés

L'état de la gauche à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Existe-t-il un candidat pour sauver la gauche ? Selon un sondage Ipsos- Sopra Steria, pour franceinfo et L'Obs publié mercredi 3 févirer à 14 mois de l’élection présidentielle, une gauche divisée obtiendrait de très faibles scores si le vote avait lieu dimanche prochain. Dans aucun des scénarios testés, un candidat de gauche n'arrive au deuxième tour. Au mieux ils se retrouvent troisième au coude à coude avec Xavier Bertrand, crédité de 14% à 16% des intentions de vote suivant les hypothèses. Dans tous les cas, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent largement en tête avec environ 25% des intentions de vote.

"L'Affaire du siècle" : l’État condamné à verser un euro symbolique à quatre associations en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser un euro symbolique à quatre associations, pour ne pas avoir tenu ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. Les juges ont rendu leur décision mercredi 3 février. La condamnation de l'État "pour inaction climatique" marque "une première victoire historique pour le climat et une avancée majeure du droit français", estime le collectif "l'Affaire du siècle".