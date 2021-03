L'avancée de la campagne de vaccination, la polémique sur l'ouverture des écoles... Les informés du matin du vendredi 26 mars 2021

Les informés du matin (26 mars 2021). (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Neïla Latrous de franceinfo et Étienne Girard de l'Express débattent de l'actualité du vendredi 26 mars.

Les thèmes abordés

- L'Union européenne est-elle en train de perdre la course à la vaccination, par rapport aux États-Unis, et au Royaume-Uni ? C'est le sentiment que nous pouvons avoir en raison du rytme de vaccination au sein de l'Union européenne. Au 22 mars, l'Union européenne n'avait administré au moins une dose de vaccin qu'à 14% de sa population contre 39% aux États-Unis et 45% au Royaume-Uni. Et nous savons également que l'Union européenne s'est engagée dans un bras de fer avec le Royaume-Uni pour bloquer certaines doses du vaccin AstraZeneca.

- Peut on garder les écoles ouvertes ? De plus en plus d'établissements scolaires et de classes sont fermés en France à cause de l'épidémie de Covid-19, indiquent les derniers chiffres diffusés vendredi 26 mars par le ministère de l'Éducation nationale. 148 établissements scolaires sont actuellement fermés à cause de l'épidémie, ce qui représente 0,24% des 61 500 structures que compte le pays. Dans les établissements qui restent ouverts, 3 256 classes sont fermées en raison du Covid-19 sur les 528 400 classes que compte la France, soit 0,6%.