Jean-Michel Blanquer dans la tourmente, Jean-Luc Mélenchon le vote utile de gauche ?... Les informés du matin du 13 janvier

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour décrypter l'actualité du jeudi 13 janvier, Roselyne Febvre, cheffe du service politique de France 24, et Pascal Jalabert, éditorialiste politique.

Les thèmes

- Grève à l'école : Jean-Michel Blanquer peut-il tenir ? La mobilisation s'annonce "historique" dans l'Education nationale ce jeudi 13 janvier : les enseignants protestent contre le protocole sanitaire à l'école lié à l'épidémie de Covid-19. Ils sont soutenus par des parents d'élèves qui se disent "solidaires" du mouvement. L'opposition politique, elle, réclame la tête du ministre Jean-Michel Blanquer. Ce dernier a d'ailleurs eu une explication tendue mercredi 12 janvier dans la matinée avant le conseil des ministres avec le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors, la majorité soutient-elle encore ce ministre dans la tourmente ?

- Jean-Luc Mélenchon, le vote utile de gauche ? Christiane Taubira devrait présenter sa candidature à l'Elysée dans les jours à venir, Yannick Jadot présente son programme, Fabien Roussel poursuit sa campagne présidentielle... Et pendant ce temps-là, primaire populaire ou pas, Jean-Luc Mélenchon est en tête des candidats de gauche dans les sondages. Et si le chef de file de la France insoumise s'imposait comme le candidat susceptible d'atteindre le second tour de l'élection présidentielle ?