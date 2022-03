Guerre en Ukraine : l'embargo des États-Unis et les positions à gauche face à la Russie… Les informés du matin du 9 mars

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour débattre de l'actualité du 9 mars : Rosalie Lucas, journaliste politique au journal Le Parisien-Aujourd’hui en France ; Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions et Fanny Guinochet, chroniqueuse économie à franceinfo.

Les thèmes :

- L'embargo des Etats-Unis sur le pétrole et le gaz russe. Le président américain Joe Biden a annoncé mardi un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. L’Union européenne et la France peuvent-elles se passer du gaz et du pétrole russe ? L'UE peut-elle reconquérir son indépendance énergétique ?

- La guerre des deux gauches sur l'Ukraine. Les candidats de gauche à la présidentielle n'ont pas la même position sur la stratégie à adopter face à la Russie. Jean-Luc Mélenchon se dit le "candidat de la paix" et condamne la livraison d'armes par l'UE à l’Ukraine alors que Yannick Jadot une Anne Hidalgo y sont favorables. Deux positions irréconciliables ?

