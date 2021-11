Guerre de la pêche et COP26... Les informés du matin du 2 novembre

Autour de Marie Bernardeau et Renaud Dely pour commenter l'actualité du jour : Mathilde Siraud, journaliste au service politique du Point et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau d’informations générales du groupe Ebra.

Les thèmes

- La guerre de la pêche aura-telle lieu ? Pourquoi Emmanuel Macron est-il inflexible ? Jusqu’où peut-il aller ? Un tête-à-tête infructueux d’une demi-heure sans caméras ni images entre Boris Johnson et Emmanuel Macron dimanche en marge du G 20 de Rome. Des sourires hier à la Cop 26 de Glasgow. Mais un vrai dialogue de sourds. Aucune des deux parties ne veut reculer. Des réunions jusqu’à la dernière minute hier soir et au cours de la nuit. Les mesures de rétorsion françaises devaient entrer en vigueur à minuit, c’est-à-dire l’interdiction des ports français aux navires britanniques…

- COP26 : La COP26 s’est ouverte à Glasgow et va durer jusqu’au 12 novembre. Et dès l’ouverture, l’hôte Boris Johnson a mis en garde. Il a prévenu qu’un échec des négociations entraînerait "une colère et une impatience incontrôlables" et que les "générations futures ne nous le pardonneront pas".

