Élection de Donald Trump, plans sociaux chez Auchan et Michelin. Les informés du matin du jeudi 07 novembre 2024

Les thèmes :

Victoire de Donald Trump : Donald Trump signe un retour historique à la Maison Blanche. Dans son discours de victoire, le milliardaire, qui prêtera serment le 20 janvier, a lancé un appel à l'"unité", exhortant les Américains à mettre "les divisions des quatre dernières années" derrière eux. Kamala Harris s'est engagée à "aider" Donald Trump pour le transfert de pouvoir après la victoire sans appel du républicain dans la course à la Maison Blanche, qui a provoqué une onde de choc aux Etats-Unis et à travers le monde. "Nous devons accepter les résultats de cette élection", a lancé la vice-présidente démocrate.



Plans sociaux chez Auchan et Michelin : Le gouvernement n'a pas l'intention de demander le remboursement des aides publiques versées aux groupes Michelin et Auchan mais les a appelés à "un certain esprit d'intérêt national partagé réciproquement". Le Premier ministre Michel Barnier a dit vouloir "savoir" ce que les groupes Auchan et Michelin, qui prévoient de fermer plusieurs sites avec des milliers d'emplois menacés, ont fait "de l'argent public qu'on leur a donné". Le distributeur nordiste Auchan a présenté à ses représentants du personnel un projet de plan social menaçant un total de 2.389 emplois en France, pour tenter de se relancer après plusieurs années difficiles. Les salariés du site Michelin de Cholet, dont la fermeture de l'usine qui emploie 955 salariés a été annoncée, ont décidé de poursuivre leur mouvement de protestation contre cette décision et d'organiser une manifestation à Cholet. La direction du géant français du pneu a aussi annoncé la fermeture avant 2026 du site de Vannes (Morbihan), qui compte 299 salariés.

Les invités :

Carole Barjon, éditorialiste politique

Eric Chol, directeur de la rédaction de l’Express

Voir l'émission dans son intégralité :