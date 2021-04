Déconfinement, présence médiatique d'Emmanuel Macron, 100 jours de Joe Biden... Les informés du matin du jeudi 29 avril

Le plateau des Informés du matin, jeudi 29 avril. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Neïla Latrous, Sylvain Courage, rédacteur en chef à L’Obs, Nora Hamadi, présentatrice de VoxPop le dimanche sur Arte et rédactrice en cheffe du magazine Fumigène.

Médias : Emmanuel Macron sur tous les fronts ?

Emmanuel Macron précisera le modus operandi de sortie du confinement - ou de ce qui y ressemble - vendredi dans la presse quotidienne régionale. La prise de parole du président de la République a été annoncée mercredi, et c’est plutôt inhabituel, par le Premier ministre Jean Castex en sortie du Conseil des ministres. L’Élysée penchait pour une émission de télévision, mais les journaux ne paraissent pas le week-end du 1er mai. La présidence a finalement opté pour une interview écrite dans la presse régionale et non nationale, pour être au plus près des Français. Le top 10 des titres régionaux rassemble en effet plus de deux millions de lecteurs quotidiens. On constate comme une continuité avec les fuites organisées ces quinze derniers jours, lors de déplacements sur le terrain, ou de rencontres avec des maires. Une stratégie locale… pour un déconfinement territorialisé ?

Joe Biden, à gauche toute ?

Joe Biden tiendra son premier discours devant le Congrès dans la nuit de jeudi à vendredi. Depuis son installation à la Maison Blanche, le président démocrate affiche un progressisme décomplexé et a opéré un net virage à gauche. Le président américain pourrait-il être un exemple pour la gauche française ?