Budget : colère des collectivités locales, appels à la grève. Les informés du matin de franceinfo du vendredi 15 novembre 2024

Les thèmes

Budget, le premier ministre peut-il apaiser la colère des collectivités locales ?

Les départements dirigés par la droite et le centre ont annoncé leur intention de suspendre le versement du revenu de solidarité active (RSA) et d'arrêter de prendre en charge les nouveaux mineurs non accompagnés (MNA) si le gouvernement ne revient pas sur les ponctions budgétaires prévues en 2025. "Dès le 1er janvier, tous les départements de la droite et du centre vont suspendre leurs versements" de RSA aux caisses d'allocations familiales et "on ne prendra plus en charge les nouveaux mineurs non accompagnés car c'est de la politique migratoire", a déclaré Nicolas Lacroix (LR), président du groupe des départements de la droite, du centre et des indépendants (DCI) au sein de l'association Départements de France, réunie en congrès à Angers. Nicolas Lacroix envisage également "d'attaquer l'Etat" en justice à chaque fois qu'il prendra une décision "qui impacte les finances des départements sans leur accord" et demande au gouvernement de suspendre les nouvelles revalorisations prévues au titre du Ségur.

Le gouvernement face à une série d’appels à la grève, l’hiver social sera-t-il chaud ?

Le bras de fer se poursuit entre les syndicats et le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, sept des huit organisations appelant à une journée nationale "d'action" et de "grève" le 5 décembre après des annonces d'économies dans l'administration. Les syndicats demandent notamment que le ministre "renonce aux trois jours de carence dans la fonction publique, à la diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie" et au "non-versement de la Gipa", la Garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa), une somme destinée à compenser l'inflation.





Les invités

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien-Aujourd’hui en France

Louis Hausalter, journaliste au service politique du Figaro

Voir l'émission dans son intégralité :