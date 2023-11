Vers une Union européenne à 35 ? Les informés de l'Europe du 12 novembre

Les informés de l'Europe Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet Le dimanche à 9h41 et 13h41

Chaque dimanche, un tour d'horizon de l'actualité européenne avec François Beaudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions, et nos invités.

Temps de lecture : 247 min

François Beaudonnet et Jean-Rémi Baudot reçoivent Clara Bauer-Babef, journaliste à Euractiv, site spécialisé sur l’Europe, et José-Manuel Lamarque, chroniqueur de "Micro européen" sur franceinfo.

Cette semaine, la Commission européenne a donné un avis positif à des négociations en vue de l'adhésion de l’Ukraine, mais aussi à la Moldavie. La Géorgie n’est pas loin derrière, et si on ajoute les pays des Balkans occidentaux qui attendent et veulent entrer eux aussi, l’Europe sera non plus à 27 mais à 35. Est-ce que cette UE à 35 sera pilotable ?

Revoir l'émission en intégralité :