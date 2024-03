Un sommet pour soutenir l'Ukraine, sondages pour les Européennes... Les informés de l'Europe du dimanche 24 mars

Jules de Kiss et François Beaudonnet reçoivent Angélique Bouin, correspondante de Radio France à Bruxelles, et Marie-Christine Vallet, journaliste spécialiste des questions européennes.

Cette semaine, les 27 chefs d’État et de gouvernement européens se sont réunis en sommet à Bruxelles. Avec un objectif : aider davantage l’Ukraine, et surtout l’aider plus vite en lui envoyant plus d’armes et plus de munitions. Au cours de ce sommet, il y a eu des avancées. Le futur Parlement européen semble se dessiner, selon les sondages, à moins de deux mois et demi des élections européennes. Fait notable : une poussée de l’extrême droite et pas uniquement en France.

Revoir l'émission en intégralité :