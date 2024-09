Michel Barnier, un Européen à Matignon : les informés de l'Europe du 8 septembre

Le dimanche à 9h41 et 13h41

Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet

Les informés de l'Europe Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet Le dimanche à 9h41 et 13h41

Chaque dimanche, un tour d'horizon de l'actualité européenne avec François Beaudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions, et nos invités.

Hadrien Bect et François Beaudonnet reçoivent Audrey Vuetaz, autrice du Podcast “trait d’union” et journaliste à Public Sénat, et Alain Guillemoles, journaliste spécialiste de l’Europe à La Croix.

Dans sa carrière politique, le nouveau Premier ministre français a passé plus de temps à Bruxelles qu’à Paris. Commissaire européen, négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier a fait le tour de toutes les capitales européennes. Et l'un des premiers dossiers sur son bureau de Matignon, ce sera la procédure de déficit excessif ouverte par l’UE contre la France. Le Premier ministre va devoir batailler avec Bruxelles et en particulier avec l’institution dont il est issu, la Commission européenne.

Egalement au menu des Informés de l'Europe : la rentrée de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a été reconduite pour un second mandat de présidente de la Commission par les chefs d’Etat des 27 puis par un vote du Parlement européen. Elle a constitué cet été son équipe de commissaires européens, ce qu’on appelle le "collège", le gouvernement européen.