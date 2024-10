La Moldavie, en route vers l’Union européenne ? Les informés de l'Europe du 27 octobre

Le dimanche à 9h41 et 13h41

Les informés de l'Europe Le dimanche à 9h41 et 13h41

José-Manuel Lamarque et William Gay-Costa reçoivent Marie-Christine Vallet, journaliste spécialiste des questions européennes, et Sylvain Kahn, professeur au centre d'Histoire de Sciences Po-Paris, spécialiste des questions européennes, auteur de L’Europe face à l’Ukraine (PUF).

Le 20 octobre dernier, les Moldaves se sont rendus aux urnes, d’abord pour un référendum pour ou contre l’entrée de la Moldavie dans l’UE, et pour le premier tour de l'élection présidentielle. La Moldavie, ancienne république soviétique de 2,5 millions d'habitants coincée entre l'Ukraine et la Roumanie, est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis juin 2022 et a obtenu son statut de candidat à l’union européenne en juin 2023.

Le 20 octobre dernier, le oui à l’Union européenne l'a emporté de justesse avec 50,46% des voix, grâce au vote de la diaspora, et la présidente moldave pro-européenne sortante Maia Sandu est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 42% des voix. Le second tour, le 3 novembre prochain, l'opposera à Alexandr Stoianoglo, soutenu par les socialistes prorusses, mais aussi par des Moldaves rétifs à l’entrée dans l’Union européenne et l’Otan, craignant que cela les entraîne dans le conflit en Ukraine.