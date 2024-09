Immigration, l’Europe fracturée : les informés de l'Europe du dimanche 15 septembre

Les informés de l'Europe Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet Le dimanche à 9h41 et 13h41

Hadrien Bect et François Beaudonnet reçoivent Marie-Christine Vallet, journaliste spécialiste de l’Europe, et Clara Bauer-Babef, journaliste pour le site Euractiv, site spécialisé sur les affaires européennes.



C'est l'un des sujets les plus clivants pour l'Europe. Et aujourd’hui, l'Union européenne semble plus divisée que jamais sur l’immigration clandestine. Comme un coup de tonnerre dans le ciel européen, l’Allemagne a annoncé qu'elle rétablissait les contrôles à ses frontières terrestres à partir du 16 septembre. En cause : la poussée de l’extrême droite.

Ces contrôles vont être rétablis pendant six mois avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Pologne, la République tchèque, la Suisse et l’Autriche. Donald Tusk, le premier ministre polonais parle d’'une mesure inaceptable" et dans tous les autres pays voisins, cela grince des dents également. Panorama complet avec les informés de l'Europe du 15 septembre 2024.