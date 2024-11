Trêve avec le Hezbollah, Michel Barnier, Anne Hidalgo. Les informés de franceinfo du mardi 26 novembre 2024

Les thèmes :

Netanyahu donne son feu vert à une trêve avec le Hezbollah :

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé que son pays s'apprêtait mardi soir à approuver un cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais, afin de pouvoir accroître sa pression sur ses ennemis jurés, l'Iran et le Hamas palestinien. "Ce soir, je présenterai au cabinet pour approbation un projet de cessez-le-feu au Liban", dont la "durée (...) dépend de ce qui se passera au Liban", a déclaré M. Netanyahu. "En accord total avec les Etats-Unis, nous maintenons une totale liberté d'action militaire" au Liban, a-t-il ajouté: "Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons."

Barnier met en garde contre "des turbulences graves sur les marchés financiers" en cas de censure :

Michel Barnier a estimé mardi sur TF1 que le "moment" était "très grave" sur le plan budgétaire et mis en garde contre des "turbulences graves sur les marchés financiers" en cas de censure de son gouvernement. Le Premier ministre a redit qu'il allait "assurément" avoir recours au 49.3 pour faire adopter le budget afin de tenter de réduire le lourd déficit du pays. Son activation permettra aux oppositions de déposer une motion de censure. Si son gouvernement tombe, "il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers", a mis en garde Michel Barnier, assurant que les Français avaient envie de "stabilité".

Anne Hidalgo ne se présentera pas à Paris en 2026 :

La course à l'Hôtel de ville de Paris s'accélère: à moins d'un an et demi des municipales, la maire socialiste Anne Hidalgo a décidé de ne pas briguer un troisième mandat et déjà confié la relève au sénateur PS Rémi Féraud, déclenchant une guerre de succession au sein de la gauche parisienne.

Christophe Jakubyszyn, directeur de la rédaction des Echos

Stéphane Zumsteeg, directeur du département Opinion d’IPSOS

Valérie Gas, cheffe du service politique de RFI

Cédric Clérin, rédacteur en chef de l’Humanité

Christian Chesnot, rédaction internationale de Radio France

Arthur Sarradin, correspondant Franceinfo à Beyrouth

Maxime Perez, ancien correspondant au Proche-Orient, spécialiste des questions de défense

