Rassemblement contre les violences policières à Paris, hommage à George Floyd à Houston, les enseignements du confinement... Les informés du 9 juin

Les informés du 9 juin 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les Thèmes :

- Violences policières : le rassemblement à Paris à l’appel de SOS Racisme, au lendemain des annonces de Christophe Castaner. La déclaration d’Édouard Philippe à Évry. Le gouvernement a-t-il répondu à la mobilisation contre le racisme ?

- Houston rend hommage à George Floyd

- Le vécu du confinement et les enseignements pour l’après, de la résilience aux bonnes résolutions, regard sur le sondage réalisé par l’Ifop pour Equancy and Co.

Les invités :

Valérie Astruc, Cheffe-adjointe du service politique de France 2

Albert Zennou, Rédacteur en chef du service politique du Figaro

Yasmina Jaafar, Journaliste fondatrice de Laruchemedia.com

Robert Zarader, Économiste, président d’Equancy and Co