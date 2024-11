Plan contre le narcotrafic, supporters israéliens agressés, Michelin...Les informés de franceinfo du vendredi 08 novembre 2024

Les thèmes :

Lutte contre le narcotrafic : Bruno Retailleau et Didier Migaud, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, était en visite aujourd'hui à Marseille pour présenter un nouveau plan conte le narcotrafic et le narcobandistisme. Ces mesures semblent-elles efficaces ? Comment les financer ?

Supporters israéliens agressés à Amsterdam : beaucoup de questions au lendemain des violences à Amsterdam après un match de foot entre l'Ajax et l'équipe de Tel Aviv. Des supporters israéliens du club ont été frappés en pleine rue. De très nombreux dirigeants dont Emmanuel Macron dénoncent ces actes antisémites alors qu'un match doit opposer la France à Israël jeudi prochain au Stade de France. Comment prévenir ces violences hors des stades ?

Plans sociaux chez Michelin et Auchan : les salariés de Michelin se sont réunis aujourd'hui sur les sites de Vannes et Cholet pour dénoncer la suppression de 1 250 emplois. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferrachi, en visite sur place reparti sous les sifflets et les huées. Faut-il craindre l'embrasement ?

Les invités :

Véronique Reille Soult, présidente de Backbone Consulting, maître de conférence en communication de crise à Sciences Po

Valérie Lecable, éditorialiste au site lejournal.info

Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne

------------------------------------------