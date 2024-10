Pesticides, LGV de Gironde, leasing social des voitures électriques... Les informés de franceinfo du samedi 12 octobre 2024

Les thèmes :

Des pesticides retrouvés dans l’organisme d’enfants près de La Rochelle, où les cancers pédiatriques se multiplient : des pesticides interdits ou dangereux ont été retrouvés dans les cheveux et les urines de 70 enfants et tous ont le point commun d'habiter dans le même secteur, la plaine d'Aunis, vaste étendue agricole près de La Rochelle. L’agriculture est pointée du doigt bien que le lien entre les pesticides et les cancers pédiatriques n'ait pas encore été reconnu officiellement. A-t-on fermé les yeux trop longtemps ? Quelle est la réflexion en Europe ?

Manifestations anti-LGV en Gironde : Deux tronçons, Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, cristallisent les tensions. Les opposants dénoncent un projet inutile et trop cher alors que les défenseurs mettent en avant la réduction du trafic routier et aérien. Pourquoi un projet de ligne ferroviaire fait-il autant polémique ? Quelle place occupe le train chez nos voisins européens ?

Le leasing social pour les voitures électriques reconduit en 2025, malgré un budget d’austérité : Ce dispositif, réservé aux plus modestes permet de louer une voiture électrique pour une centaine d'euros par mois, avec option d'achat. Une opération qui avait profité à 50 000 ménages en début d'année avant d'être rapidement suspendue, victime de son succès.

Prix Bayeux des correspondants de guerre, sur fond de guerre en Ukraine et au Proche-Orient : Pourquoi est-il compliqué de couvrir correctement une guerre ? La guerre au Proche Orient a-t-elle éclipsé l’agression russe en Ukraine ? Les réseaux sociaux sont-ils un atout en zone de guerre ?

Les invités :

Mihaela Antoche, correspondante pour la télévision roumaine en France

Vibeke Knoop Rachline, correspondante à Paris pour le journal norvégien Aftenposten

Enric Bonet, correspondant à Paris des journaux espagnols El Correo et El Confidencial