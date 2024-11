Michel Barnier, procès RN, cessez-le feu Israël / Liban. Les informés de franceinfo du mercredi 27 novembre 2024

Les thèmes :

Censure du gouvernement :

Le gouvernement cherche à dissuader le Parti socialiste de voter une motion de censure en le rappelant à sa "responsabilité" d'ancien parti au pouvoir. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a pointé "la responsabilité inouïe" des socialistes si la gauche déposait une motion de censure, en les exhortant à "se défaire de leurs liens" avec La France insoumise. Les partis de gauche alliés dans le Nouveau Front populaire, PS, LFI, PCF et Ecologistes, ont promis de déposer une motion de censure quand le Premier ministre utilisera l'article 49.3 pour permettre l'adoption du budget sans vote, étant privé de majorité absolue. Or si le RN joint ses voix à celles de la gauche, ils font arithmétiquement tomber le gouvernement.

Procès du Rassemblement national :

Le procès pour soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires européens du Rassemblement national "n'entre aucunement en considération" pour une éventuelle censure du gouvernement, a assuré Marine Le Pen au dernier jour de son procès. Interrogée sur les conséquences politiques de ce procès, Mme Le Pen a répondu qu'il y en avait "zéro". "Je ferai ce que j'ai à faire dans le cas de la défense des Français. Et ce procès qui intervient n'entre aucunement en considération", a affirmé la cheffe de file des députés du RN. "J'ai toujours l'espoir que nous serons entendus. Maintenant rendez-vous dans 4 mois", a-t-elle dit devant de nombreux journalistes.

Cessez-le-feu au Liban :

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi au Liban, après près d'un an d'hostilités transfrontalières ayant viré en septembre en guerre ouverte entre l'armée israélienne et la puissante formation libanaise soutenue par Téhéran. Israël a déclaré qu'il n'hésiterait pas à frapper en cas de violation du cessez-le-feu, et qu'il comptait se concentrer à nouveau sur la défaite du groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza, ainsi que sur son ennemi juré, la République islamique d'Iran.

Les Etats-Unis qui ont joué un rôle important, aux côtés de la France, pour obtenir la trêve resteront incontournables pour la suite des évènements au Moyen-Orient. En annonçant le cessez-le-feu mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a expliqué qu'Israël allait désormais pouvoir se concentrer sur Gaza et l'Iran.

Les invités :

Elizabeth Pineau, correspondante de l’agence Reuters pour Matignon et l’Elysée

Marion Mourgue, rédactrice en chef du service politique du Parisien

François Reynaert, journaliste, chroniqueur au Nouvel Obs, auteur de La Grande Histoire de la Russie aux éditions Flammarion

Roland Cayrol, politologue, directeur-conseil de Régions Magazine

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences-Po Paris, auteur des « Petites leçons de diplomatie » publié aux éditions Autrement

Christian Chesnot, rédaction internationale de Radio France

