Loi immigration, hommage à Dominique Bernard, SpaceX... Les informés de franceinfo du dimanche 13 octobre 2024

Les thèmes :

Une nouvelle loi immigration : il y a une semaine, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, estimait qu'une nouvelle loi immigration faisait partie des urgences. Il a été exaucé ce dimanche avec l'annonce de la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Son examen pourrait commencer début 2025, un an après le précédent texte qui avait tant divisé.

Un an après, l'hommage d'Arras à Dominique Bernard : ce professeur de français de 57 ans a été assassiné il y a un jour pour jour, le 13 octobre 2023. Une cérémonie a eu lieu dans sa ville d'Arras, l'occasion de réaffirmer les principes de l'école, dont la laïcité. Lundi matin, tous les collégiens et lycéens de France sont appelés à se recueillir en sa mémoire et en celle de Samuel Paty, tué en octobre 2020.

Le plan transport : présenté par le nouveau ministre François Durovray, il propose plus de trajets en cars, des cars express pour les courtes distances et financés par les collectivités.

Une manœuvre inédite réalisée par SpaceX : la firme d'Elon Musk a réussi ce dimanche à rattraper une partie de la fusée Starship avec un bras mécanique. Un exploit technologique avec des enjeux écologiques et qui soulève des questions politiques à l'approche de la présidentielle américaine et du rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump.

Les invités :

Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste politique au journal Le Monde

Marie Boëton, grand reporter au journal La Croix

Amélie Lebreton, présidente de l’agence de communication Coriolink

Serge Cimino, journaliste au service politique de France Télévisions