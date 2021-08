Les nouvelles mesures sanitaires de l'exécutif, les Talibans continuent de gagner du terrain en Afghanistan... Les Informés du 11 août 2021

Un des micros du studio des Informés de franceinfo, le 16 juillet 2018. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ / RADIO FRANCE)

Les thèmes

- Confinement strict en Guadeloupe : dans les Antilles, la « démonstration cruelle » de l’efficacité du vaccin, selon Emmanuel Macron qui prévient : la crise sanitaire va encore durer quelques mois

- Les nouvelles mesures annoncées à l’issue du conseil de défense sanitaire (état d’urgence en Polynésie française, pass sanitaire dans les grands centres commerciaux quand le taux d’incidence dépasse les 200, retour du masque en intérieur dans les endroits recevant du public, fin de la gratuité des tests mi-octobre, confirmation d’une 3e dose de vaccin dès la mi-septembre)

- En Afghanistan, l’inexorable reprise en main du pays par les Talibans : un noubeau Vietnam pour les Américains, 20 ans de guerre pour rien ?

- Vague de chaleur en France, incendies monstrueux en Algérie, en Californie, en Grèce, en Turquie, et rapport du GIEC : qui pour incarner les changements radicaux qui nous sont demandés ?

-Lionel Messi rêve de « gagner la ligue des champions » avec le PSG. Le club parisien gagnant en termes d’image et financiers ? et quid de la réalité du terrain et du risque de guerre des égos dans un vestiaire qui n’en manque pas ?

Les Informés

- Alexandra Saviana, journaliste au service société à L’Express

- Antoine Boulay, président de Bien Commun Advisory (cabinet de conseil en relations institutionnelles et information économique) et de l’Institut Bien Commun

- Guilhem Ricavy, journaliste, directeur des rédactions du groupe La Provence