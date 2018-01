Les informés. Migrants : "Yann Moix confond l'emphase et la solennité", affirme le journaliste Vincent Trémolet de Villers

Les informés de franceinfo, le 23 janvier 2018. (RADIO FRANCE)

Les informés de franceinfo ont reçu, mardi soir, Virginie Duby-Muller, secrétaire générale adjoint LR en charge des fédérations, députée de la 4ème circonscription de Haute-Savoie, Catherine Rambert, journaliste, créatrice du réseau Women strategy for success, Vincent Trémolet de Villers, rédacteur en chef des pages Débats Opinions du Figaro et du Figarovox et Christophe Alix, chef du service Futurs de Libération.

Extrait. Les invités sont notamment revenus sur la lettre ouverte publiée lundi dans Libération de l'écrivain et chroniqueur Yann Moix, qui a vivement interpellé le chef de l'Etat. Il accuse Emmanuel Macron d'avoir "instauré à Calais un protocole de la violence" contre les migrants et affirme avoir filmé des "actes de barbarie".

Pour le journaliste Vincent Trémolet de Villers Yann Moix "confond l'emphase et la solennité. C’est quelqu’un qui s’écoute parler, on voit qu’il s’écoute écrire et il cherche un moment littéraire."

"Tout le champ lexical de la seconde guerre mondiale utilisé avec des gaz lacrymogènes c’est quand même un peu beaucoup, affirme Vincent Trémolet de Villers. A la fin de toutes les manifestations de la CGT il y a des gaz lacrymogènes qui sont balancés."

Le rédacteur en chef des pages Débats Opinion du Figaro "pense que c’est complètement outré et je suis très gêné de l’utilisation de la souffrance des gens pour l’auto mise en scène. (...) Je pense que c’est d’abord un texte qui a une ambition littéraire qu’elle n’atteint pas."