Les informés de franceinfo. Sanctions américaines contre l'Iran : "C'est un pari que fait Donald Trump "

Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. (FRANCEINFO)

Lundi 6 août, les Informés de franceinfo se sont penchés notamment sur l'application ce même jour des sanctions américaines imposées par Donald Trump contre l'Iran, après la décision du président des États-Unis de rejeter l'accord sur le nucléaire iranien. Pour Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, avec ces sanctions, Donald Trump prend des risques.

L'extrait

franceinfo : Est-ce que la méthode de Donald Trump peut fonctionner avec l'Iran comme elle a fonctionné avec la Corée du Nord ?

Alexia Germont : L'Iran va être rapidement bloquée dans ses transactions avec le reste du monde. Il va être difficile pour l'Iran d'accéder au dollar et en plus les pays tiers, dont la France, vont être pénalisés. C'est en deux temps : aujourd'hui nous avons des restrictions sur l'automobile et l'aéronautique et on va se retrouver ensuite en novembre avec la partie sur le pétrole. Aujourd'hui il y a deux options, parce qu'on voit bien que le risque c'est aussi l'embrasement de l'Iran, il y a des manifestations actuellement. C'est un pari que fait Donald Trump, est-ce que ça va mener à la chute du régime avec des manifestations qui vont dégénérer ou est-ce que ça va au contraire resserrer le régime avec cette notion d'unité nationale pour être finalement contre l'agresseur.

Les invités

Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles

Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse

Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards

Valentin Amani, juriste et historien