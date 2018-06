Les informés. Concernant les migrants, "on ne fait que parler d'Europe, mais on n'agit pas"

Angela Merkel et Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune à Meseberg, près de Berlin, en Allemagne, le 19 juin 2018. (LUDOVIC MARIN / AFP)

Angela Merkel, la chancelière allemande, et Emmanuel Macron s'étaient donnés rendez-vous, mardi 19 juin, à Meseberg, à 70 km de Berlin. Alors que d'autres sujets étaient à l'ordre du jour, la question des migrants en Europe s'est invitée dans les discussions. À l'issue des échanges, Paris et Berlin ont annoncé plusieurs propositions qui sont sur la table depuis quelques mois voire années. Pour Christophe Pierrel, concernant les migrants, "on ne fait que parler d'Europe, mais on n'agit pas", a expliqué l'ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l’Elysée, mardi soir dans "Les informés de franceinfo".

Cécilia Gabizon, directrice de la Street School et de Media Maker.

Sibylle Vincendon, rédactrice en chef adjointe à Libération.

Christophe Pierrel, ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l’Elysée.

Albert Zennou, rédacteur en chef au service politique du Figaro.