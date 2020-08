La "prime Covid" pour les auxiliaires de vie, les inquiétudes du Conseil scientifique, la disparition retardée de France 4... Les informés du mardi 4 août

Le studio de franceinfo. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ / RADIO FRANCE)

Les thèmes :

- Emmanuel Macron annonce une "prime Covid" pour les auxiliaires de vie jusqu'ici exclues du dispositif.

- Le Conseil scientifique juge "hautement probable" une reprise de l'épidémie de coronavirus à l'automne ou cet hiver.

- France Télévisions annonce la disparition à partir du 23 août de la chaîne France Ô, consacrée aux Outre-mer, d'ici la fin du mois d'août. L'arrêt de France 4 est, lui, reporté d'un an.

- Violences sexuelles dans le patinage : "Plus d'une vingtaine d'entraîneurs" de danse sur glace "seraient mis en cause" dans des affaires de violences sexuelles, physiques ou verbales dans le milieu du patinage, selon un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR).

Les invités :

- Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du journal La Croix.

- Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne à Paris, spécialiste de communication politique

- Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit, spécialiste de la sécurité globale.