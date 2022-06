La mort de Jean-Louis Trintignant, les dernières heures de la campagne des législatives, la perspective européenne de l'Ukraine... Les informés du vendredi 17 juin

Autour de Jean-Rémi Baudot, les informés débattent de l'actualité du vendredi 17 juin 2022.

Les thèmes :

- L'acteur Jean-LouisTrintignant est mort à 91 ans.

- Elections législatives, les dernières heures de campagne et le bilan avant le second tour : Jean-Luc Mélenchon peut-il gagner son pari ? Marine Le Pen, discrète et efficace ?

- Si le président Macron n'obtient qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, est-ce le "chaos" qui démarre ? Emmanuel Macron devra gérer avec ses partenaires. Les Républicains sont faibles, mais bientôt courtisés.

- Le climat, grand oublié de la campagne

- L'Ukraine en bonne voie pour devenir candidate à l'entrée dans l'Union européenne, un symbole ou une porte ouverte ?

Les informés :

Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne.

Véronique Reille-Soult, présidente de Backbone Consulting.

Etienne Girard, rédacteur en chef société à L’Express.

Astrid de Villaines, cheffe du service politique du Huffington Post.