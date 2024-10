Inondations en France, manifestation contre la violence motorisée, élection présidentielle américaine.. Les informés de franceinfo du samedi 19 octobre 2024

Les thèmes

Inondations en France : Le département de la Gironde reste placé en vigilance orange "crues" tandis que 25 départements sont désormais en vigilance jaune, après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le centre-est et le sud-est de la France. Vendredi matin, la vigilance rouge "crues" avait été levée dans les quatre derniers départements concernés (Rhône, Loire, Haute-Loire et Lozère) et 18 départements de la moitié sud restaient concernés par une vigilance orange "crues" ou "pluie-inondation". Dans le Centre-Est, les secours ont effectué 2.300 interventions lors des intempéries jugées comme l'épisode cévenol le plus violent "depuis 40 ans", selon le Premier ministre Michel Barnier.

Manifestation contre "violence motorisée" à Paris : Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi à Paris pour demander un arrêt des "violences motorisées", quelques jours après la mort d'un cycliste de 27 ans dans la capitale, et réclamer des mesures pour pacifier la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. "La violence motorisée tue. Nous voulons que les pouvoirs publics s'emparent vraiment du sujet", a réclamé Anne Monmarché, présidente de Paris en Selle, association qui milite pour améliorer les conditions de circulation à vélo et revendique un millier d'adhérents. "Il faut protéger les plus vulnérables. Paul n'est plus là, mais nous, on est là", a-t-elle ajouté à la fin de sa prise de parole, très émue.

Guerre au Proche-Orient : Plus de 400 personnes ont été tuées en deux semaines dans une offensive militaire israélienne dans le nord de Gaza, ont indiqué les secours locaux, à l'heure où Israël continue de frapper le Hamas dans le territoire palestinien et le Hezbollah au Liban. Samedi, un drone a été lancé vers la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Césarée, mais ni M. Netanyahu ni son épouse ne s'y trouvaient. M. Netanyahu a accusé "les alliés de l'Iran" d'avoir "tenté" de l'assassiner avec sa femme. "(...) Quiconque fait du mal aux citoyens d'Israël paiera un prix élevé", a-t-il averti dans un communiqué.

Election présidentielle américaine : Donald Trump et Kamala Harris ont déplacé leur duel vendredi dans le Michigan, se lançant des piques à distance depuis l'un des Etats les plus disputés d'une course haletante pour la Maison Blanche. "Le 5 novembre va être le jour de la libération", a promis l'ancien président de 78 ans en référence à la date du scrutin, en s'engageant à lancer la plus grosse opération d'expulsion de migrants clandestins de l'histoire des Etats-Unis. Kamala Harris a également fait plusieurs étapes dans le Michigan, s'arrêtant notamment dans la capitale de l'Etat, Lansing. Elle y a prôné un rôle fort pour les syndicats et dénoncé les "promesses creuses" de son rival.

Les invités

Ana NAVARRO PEDRO, correspondante de la presse portugaise

Danièle ZAPPALA, journaliste italien et correspondant du quotidien italien Avvenire

Enric Bonet, correspondant à Paris des journaux espagnols El Correo et El Confidencial

Voir l'émission dans son intégralité :