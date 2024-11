Fusillade à Poitiers, inondations en Espagne, présidentielle américaine... Les informés de franceinfo du vendredi 1er novembre 2024

Les thèmes :

Fusillade à Poitiers : Bruno Retailleau évoque "un point de bascule" dans le narcotrafic, après une fusillade sanglante à Poitiers où un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort, une semaine après qu'un garçonnet a été grièvement blessé par balles près de Rennes. Près de Valence, un homme d'une vingtaine années était lui aussi entre la vie et la mort après avoir reçu dans la nuit de jeudi à vendredi une balle dans la tête lors d'une fusillade devant une discothèque. Des faits liés à des trafics de drogue, selon la police.

Inondations en Espagne : Le bilan des inondations meurtrières survenues dans l'est de l'Espagne est désormais de 205 morts, ont déclaré les autorités régionales vendredi. À Valence, région la plus touchée par les inondations, au moins 202 personnes sont mortes. Trois autres sont décédées en

Castille-La Manche et en Andalousie. Quelque 500 militaires ont été déployés pour rechercher

les personnes toujours portées disparues et venir en aide aux survivants.

Présidentielle américaine : Kamala Harris et Donald Trump poursuivent vendredi au pas de charge leur intense duel à distance pour la Maison Blanche, sans trop s'éloigner puisque les deux candidats ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. La démocrate y recevra le soutien sur scène de la célèbre rappeuse Cardi B, après avoir tout récemment obtenu celui de Beyoncé, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez ou encore de la superstar du basket LeBron James. Le républicain devrait continuer à faire ses choux gras de la dernière gaffe du président Joe Biden, qui a qualifié les supporteurs trumpistes d'"ordures", avant de se reprendre. Selon des médias, il a également prévu d'être le premier candidat majeur de cette présidentielle 2024 à se rendre à Dearborn, dans le Michigan.



Tennis : Le Français Ugo Humbert, 18e joueur mondial, s'est qualifié vendredi à Paris pour la première demi-finale en Masters 1000 de sa carrière, en battant l'Australien Jordan Thompson (28e) 6-2, 7-6 (7/4). Âgé de 26 ans, le N.1 du tennis tricolore est le premier Français à se hisser dans le dernier carré d'un Masters 1000 - les tournois les plus prestigieux après les quatre Grands Chelems - depuis Richard Gasquet en 2019 à Cincinnati. À Bercy, pareille performance n'avait plus été réalisée depuis l'accession de Julien Benneteau au dernier carré en 2017. Humbert affrontera samedi pour une place en finale le vainqueur du duel entre le Bulgare Grigor Dimitrov (9e) et le Russe Karen Khachanov (21e), programmé vendredi soir.

Les informés :

Aurore Malval, rédactrice en chef adjointe du site de Marianne

Véronique Reille-Soult, présidente de Backbone Consulting, maîtresse de conférences en communication de crise à Sciences Po Paris, auteure de L’Ultime Pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux paru aux éditions du Cerf

Patricia Allémonière, grande reporter, spécialiste des questions internationales

Voir l'émission en intégralité :