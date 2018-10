Fusillade à Pittsburgh, violence à l'école, sens de la vie sur Terre... Les informés du 27 octobre

Le plateau des informés du samedi 27 octobre. (FRANCEINFO)

Les thèmes des informés

Une fusillade fait 11 morts à Pittsburgh : un homme a ouvert le feu dans une synagogue de cette ville de l'Etat de Pennsylvannie, faisant 11 morts et 6 blessés.

Que reste-t-il de l'école républicaine ? Un sondage Odoxa Denstu Consulting pour franceinfo révèle que les Français demandent une école plus stricte, alors que la question d'une présence policière dans les établissement scolaires se pose pour lutter contre la violence.

Le pouvoir politique est-il devenu "hors sol"? De nombreux élus de terrain démissionnent exprimant leur fatique et un certain mépris de l'Etat. Pourtant, l'ancrage territorial des hommes politiques est considéré comme plus que jamais nécessaire.

Ce monde est-il encore fait pour nous ? Quel sens donner à notre vie sur Terre? Jean-Claud Carrière publie La vallée du néant chez Odile Jacob?

Les invités des informés

Jean-Claude CARRIERE écrivain, scénariste, parolier et metteur en scène français et auteur de La Vallée du néant chez Odile Jacob

Benoit FIDELIN directeur de la rédaction de Pèlerin

Pauline ESCANDE-GAUQUIE, sémiologue et maître de conférences à Paris-Sorbonne-CELSA

Hélène RISSER journaliste, auteur du documentaire "Les racines du pouvoir"